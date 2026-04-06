Ratcliffe vill safna 100 milljónum punda með því að selja þessa menn

Sir Jim Ratcliffe hyggst safna um 100 milljónum punda með sölu leikmanna hjá Manchester United í sumar.
Að minnsta kosti átta leikmenn eru á förum frá félaginu. Þar á meðal eru Manuel Ugarte, Joshua Zirkzee, Andre Onana, Rasmus Hojlund og Marcus Rashford, sem gætu allir verið seldir.
Þá munu Casemiro, Jadon Sancho og Tyrell Malacia yfirgefa félagið án greiðslu, sem losar um launakostnað.
United vonast til að fá um 64 milljónir punda með því að gera lánssamninga Rashford og Hojlund varanlega hjá Barcelona og Napoli.
Þá þarf félagið um 19 milljónir punda fyrir Onana til að hann skráist ekki sem tap í bókhaldið.