Með rosaleg mánaðarlaun þrátt fyrir að vera löngu hættur

Thierry Henry heldur áfram að þéna gríðarlegar upphæðir þrátt fyrir að hafa lagt skóna á hilluna fyrir meira en áratug.
Samkvæmt nýjum tölum úr fyrirtæki hans, Cluemere Ltd, greiddi Henry sjálfum sér arð upp á rúmlega 2,7 milljónir punda og tók jafnframt fyrirframgreiðslu upp á um 2,1 milljón pund. Það jafngildir nærri 95 þúsund pundum á viku.
Henry, sem er markahæsti leikmaður í sögu Arsenal, hefur haldið áfram að vera eitt þekktasta andlit knattspyrnunnar.
Hann starfar reglulega sem sérfræðingur hjá miðlum á borð við CBS, Amazon Prime og Sky Sports, auk þess sem hann er með fjölmarga auglýsingasamninga.
Þar má nefna samstarf við vörumerki eins og Don Julio, Ninja, Kia, Reebok og Lays.
Þrátt fyrir að hann spili ekki lengur er Henry enn einn tekjuhæsti fyrrum knattspyrnumaður heims.