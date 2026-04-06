fbpx
Mánudagur 06.apríl 2026

Chelsea hefur reynt að fá hann til starfa

Með rosaleg mánaðarlaun þrátt fyrir að vera löngu hættur

Hörður Snævar Jónsson
Mánudaginn 6. apríl 2026 11:00

Thierry Henry heldur áfram að þéna gríðarlegar upphæðir þrátt fyrir að hafa lagt skóna á hilluna fyrir meira en áratug.

Samkvæmt nýjum tölum úr fyrirtæki hans, Cluemere Ltd, greiddi Henry sjálfum sér arð upp á rúmlega 2,7 milljónir punda og tók jafnframt fyrirframgreiðslu upp á um 2,1 milljón pund. Það jafngildir nærri 95 þúsund pundum á viku.

Henry, sem er markahæsti leikmaður í sögu Arsenal, hefur haldið áfram að vera eitt þekktasta andlit knattspyrnunnar.

Hann starfar reglulega sem sérfræðingur hjá miðlum á borð við CBS, Amazon Prime og Sky Sports, auk þess sem hann er með fjölmarga auglýsingasamninga.

Þar má nefna samstarf við vörumerki eins og Don Julio, Ninja, Kia, Reebok og Lays.

Þrátt fyrir að hann spili ekki lengur er Henry enn einn tekjuhæsti fyrrum knattspyrnumaður heims.

Fleiri fréttir

433Sport
Rétt í þessu
Með rosaleg mánaðarlaun þrátt fyrir að vera löngu hættur
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Chelsea hefur reynt að fá hann til starfa
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Fernandes gæti fyllt skarð Fernandes á Old Trafford
433Sport
Fyrir 4 klukkutímum
Spáin fyrir Bestu deildina: 1. sæti – „Verður ekki eins auðvelt og margir halda“
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum
Hafa áhyggjur af heilsu hans eftir heimsókn á sjúkrahús
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum
Spáin fyrir Bestu deildina: 2. sæti – „Ef við horfum á veturinn er þetta glórulaus spá“
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum
Ratcliffe vill safna 100 milljónum punda með því að selja þessa menn
433Sport
Fyrir 18 klukkutímum
Er bylting framundan á Íslandi? – „Þá ertu á barmi þess að fara á hausinn“

Mest lesið

Fréttin sem Jóhann Hlíðar neitar að skrifa
Þessi afskekkta eyja fær örfáa gesti en glímir við risavaxinn vanda
Sérfræðingur varar við – Þú mátt aldrei skeina þig oftar en þrisvar sinnum
Sálfræðingur segir að fólkið í hamingjusömustu samböndunum tali daglega um þetta
Varað við sumarbústaðarsvindlara – „Alltaf lofar hann öllu fögru“

Nýlegt

Síbrotakona loksins borin út úr Bríetartúni – „Ég trúi því varla að þetta sé búið“
Varað við sumarbústaðarsvindlara – „Alltaf lofar hann öllu fögru“
Steinunn Ólína opinberar myrkt leyndarmál frá æskuárunum – „Hann meiddi mig“
Kolbrún Bergþórsdóttir skrifar: Óttinn við já-ið
Sérfræðingur varar við – Þú mátt aldrei skeina þig oftar en þrisvar sinnum
Ratcliffe vill safna 100 milljónum punda með því að selja þessa menn
Er bylting framundan á Íslandi? – „Þá ertu á barmi þess að fara á hausinn“
Ferðalangar segja íbúa þessara landa sérlega kurteisa – Sjáðu topp 10
Fjöldi stórliða farin að skoða markvörðinn fyrir sumarið
Spáin fyrir Bestu deildina: 3. sæti – „Það á það til að gleymast“
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum
Vill fara til Barcelona en fjöldi enskra liða vill fá hann frítt
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum

Framtíð Bruno Fernandes í lausu lofti

Framtíð Bruno Fernandes í lausu lofti
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum
Manchester félögin vilja bæði það sama
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum
Spáin fyrir Bestu deildina: 4. sæti – „Valinn maður í hverju rúmi“
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum

Fer frá Newcastle eftir nokkur góð ár

Fer frá Newcastle eftir nokkur góð ár
433Sport
Í gær

Baðst afsökunar á því að hafa klæðst Liverpool treyju á bekknum

Baðst afsökunar á því að hafa klæðst Liverpool treyju á bekknum
433Sport
Í gær
Kókaínið og önnur eiturlyf vinsælust hjá stuðningsmönnum City
433Sport
Í gær

HM draumur Neymar gæti farið í vaskinn með löngu banni

HM draumur Neymar gæti farið í vaskinn með löngu banni
433Sport
Í gær
Gjörbreytir stöðunni fyrir Akureyringa ef þeir „andskotast“ til að gera þetta
433Sport
Í gær
Vill komast aftur í þjálfarastarf
433Sport
Í gær

Umboðsmaður Enzo brjálaður og hótar því að hann fari í sumar

Umboðsmaður Enzo brjálaður og hótar því að hann fari í sumar
433Sport
Í gær

Caicedo opnar á það að fara frá Chelsea

Caicedo opnar á það að fara frá Chelsea
433Sport
Í gær
Fjöldi stórliða á eftir leikmanni sem Barcelona vill selja
433Sport
Í gær
Spáin fyrir Bestu deildina: 5. sæti – „Væru vonbrigði“
433Sport
Í gær

Sjáðu allan hitann í kringum Albert Guðmundsson í dag – Báðum hent af velli

Sjáðu allan hitann í kringum Albert Guðmundsson í dag – Báðum hent af velli
433Sport
Í gær
Setja skuggalegan verðmiða á leikmann sem United og Liverpool skoða
433Sport
Í gær
Biðst afsökunar á því að hafa talað vel um Greenwood
433Sport
Í gær
Vill fá Mourinho til að taka aftur við Manchester United
433Sport
Í gær

Sagður vilja fara frá Villa í sumar og þeir tilbúnir að selja

Sagður vilja fara frá Villa í sumar og þeir tilbúnir að selja
433Sport
Í gær

Segir frá samskiptum sínum við Salah áður en hann samdi um starfslok

Segir frá samskiptum sínum við Salah áður en hann samdi um starfslok
433Sport
Fyrir 2 dögum
FIFA hækkar miðaðverðið á úrslitaleik HM – Dýrustu miðar sögunnar
433Sport
Fyrir 2 dögum

Spáin fyrir Bestu deild karla: 6. sæti – „Yrðu sennilega bara hálf fúlir“

Spáin fyrir Bestu deild karla: 6. sæti – „Yrðu sennilega bara hálf fúlir“
433Sport
Fyrir 2 dögum
Mokar inn peningum með hlaðvörpum – Tekjurnar tæpir 2 milljarðar í fyrra
433Sport
Fyrir 2 dögum
Ráðleggur United að kaupa í þessar fjórar stöður í sumar
433Sport
Fyrir 2 dögum

Beckham sýndi frá nýja vellinum sem kostar fleiri milljarða

Beckham sýndi frá nýja vellinum sem kostar fleiri milljarða
433Sport
Fyrir 2 dögum

Var hundsvekktur með fréttirnar – „Þetta var blýþungt högg í magann“

Var hundsvekktur með fréttirnar – „Þetta var blýþungt högg í magann“
433Sport
Fyrir 2 dögum
Real Madrid verulega ósátt með enska landsliðið
433Sport
Fyrir 2 dögum
Kveðst gjörsamlega hneykslaður á ákvörðun í Kópavogi – „Það er óskiljanlegt“