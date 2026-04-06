Fernandes gæti fyllt skarð Fernandes á Old Trafford

Bruno Fernandes gæti haft áhrif á val Manchester United á arftaka sínum, en félagið hefur áhuga á Mateus Fernandes frá West Ham United.
Mateus, sem er 21 árs, hefur vakið athygli á miðjunni þrátt fyrir erfitt tímabil West Ham, sem er í fallbaráttu. Hann er þó ekki talinn aðalmarkmið United, heldur möguleg „snjöll viðbót“ við hópinn.
United hyggst eyða um 80 milljónum punda í stórt nafn á miðjuna, en einnig bæta við öðrum leikmanni. Brottför Casemiro í sumar eykur þörfina á styrkingu.
Mateus var nýlega kallaður í landslið Portugal national football team þar sem hann fékk tækifæri til að æfa með Bruno, sem hann lítur upp til.
Manchester United er því að horfa bæði til reynslu og framtíðar í miðjunni.