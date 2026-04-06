Er bylting framundan á Íslandi? – „Þá ertu á barmi þess að fara á hausinn“

Helgi Fannar Sigurðsson og Hörður Snævar Jónsson hituðu vel upp fyrir Bestu deild karla í Íþróttavikunni.
FH hefur farið nýjar leiðir í vetur, skipt um þjálfara og yngt upp lið sitt.
„Er FH að fara leið sem er bara eðlileg og fleiri eiga kannski að gera? Við erum að sjá Val draga úr fjárútlátum hjá sér. Ég held að þetta fari að vera meira og meira í þessa átt,“ sagði Hörður.
„Þetta er nú eini sinnu íslenski fótboltinn og sá launastrúktúr sem hefur verið hér síðustu ár er ekki sjálfbær. Ef þú ert ekki í Evrópu ertu á barmi þess að fara á hausinn og geta ekki borgað laun á réttum tíma og þar fram eftir götunum.“