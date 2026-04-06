Chelsea hefur reynt að fá hann til starfa

Zinedine Zidane er sagður nálgast endurkomu í þjálfun, en líklegt er að hann taki við franska landsliðinu eftir Heimsmeistaramótið í sumar.
Zidane, sem hefur verið án starfs síðan hann hætti hjá Real Madrid árið 2021, á glæsilegan feril að baki og vann meðal annars Meistaradeildina þrisvar í röð með spænska liðinu.
Samkvæmt spænskum miðlum mun hann taka við af Didier Deschamps eftir mótið. Talið er að landslið Frakklands og Real Madrid séu einu störfin sem Zidane myndi íhuga.
Þrátt fyrir það hafa önnur félög reynt að fá hann í gegnum árin, þar á meðal Chelsea.
Endurkoma Zidane í þjálfun er því sögð yfirvofandi og gæti orðið eitt stærsta mál knattspyrnunnar á næstu mánuðum.