Vill fara til Barcelona en fjöldi enskra liða vill fá hann frítt

Marcos Senesi, miðvörður Bournemouth, er sagður vilja ganga til liðs við Barcelona í sumar.
Senesi, sem er 28 ára landsliðsmaður Argentínu, hefur vakið athygli fyrir stöðuga frammistöðu sína í ensku úrvalsdeildinni og er eftirsóttur af mörgum félögum. Auk Barcelona hafa Liverpool, Chelsea, Aston Villa, Everton, Tottenham Hotspur, Newcastle United og Sunderland öll sýnt áhuga.
Þrátt fyrir mikinn áhuga virðist Barcelona vera fyrsti kostur leikmannsins ef félagið ákveður að gera tilboð.
Óvíst er þó hvort spænska félagið muni láta til skarar skríða, en ljóst er að samkeppnin um Senesi gæti orðið hörð á félagaskiptamarkaðnum í sumar.