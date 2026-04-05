Spáin fyrir Bestu deildina: 3. sæti – „Það á það til að gleymast“

Það er komið að því að opinbera spá 433.is fyrir Bestu deild karla og í 3. sæti er KR.
3. sæti – KR
Lokastaða í fyrra: 10. sæti
Besti leikmaðurinn: Aron Sigurðarson
Hefur eitthvað að sanna: Finnur Tómas Pálmason
„Þeir rúlla Stjörnunni upp 4-0 og Breiðablik 5-2 á dögunum. Þeir eru að taka stóru sleðana og ryðja þeim úr vegi,“ sagði Hörður Snævar Jónsson um KR í Íþróttavikunni.
„Þeir virðast ætla að halda áfram að spila þennan áhættusækna fótbolta sinn, sem er bara geggjað fyrir okkur sem erum að fylgjast með deildinni.
Það á það til að gleymast, af því þeir voru í fallbaráttu í fyrra, að þeir eru með frábært lið. Þeir eru með einn besta leikmann deildarinnar í Aroni Sig, eru að fá Arnór Ingva heim, Eiður Gauti var frábær í fyrra.“