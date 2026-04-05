fbpx
Sunnudagur 05.apríl 2026

Fjöldi stórliða farin að skoða markvörðinn fyrir sumarið

Spáin fyrir Bestu deildina: 3. sæti – „Það á það til að gleymast“

Helgi Fannar Sigurðsson
Sunnudaginn 5. apríl 2026 19:30

Mynd: DV/KSJ

Það er komið að því að opinbera spá 433.is fyrir Bestu deild karla og í 3. sæti er KR.

3. sæti – KR

Lokastaða í fyrra: 10. sæti

Besti leikmaðurinn: Aron Sigurðarson

Hefur eitthvað að sanna: Finnur Tómas Pálmason

„Þeir rúlla Stjörnunni upp 4-0 og Breiðablik 5-2 á dögunum. Þeir eru að taka stóru sleðana og ryðja þeim úr vegi,“ sagði Hörður Snævar Jónsson um KR í Íþróttavikunni.

„Þeir virðast ætla að halda áfram að spila þennan áhættusækna fótbolta sinn, sem er bara geggjað fyrir okkur sem erum að fylgjast með deildinni.

Það á það til að gleymast, af því þeir voru í fallbaráttu í fyrra, að þeir eru með frábært lið. Þeir eru með einn besta leikmann deildarinnar í Aroni Sig, eru að fá Arnór Ingva heim, Eiður Gauti var frábær í fyrra.“

