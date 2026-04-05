Framtíð Bruno Fernandes í lausu lofti

Framtíð Bruno Fernandes hjá Manchester United er sögð óljós fyrir komandi sumar.
Portúgalski miðjumaðurinn, sem er fyrirliði liðsins, gæti verið seldur ef félaginu berast há tilboð frá stórliðum Evrópu. Paris Saint-Germain og Bayern Munich eru meðal þeirra félaga sem hafa sýnt áhuga.
Fernandes hefur verið lykilmaður hjá Manchester United undanfarin ár og einn mikilvægasti hlekkurinn í sóknarleik liðsins. Þrátt fyrir það gæti félagið íhugað sölu ef fjárhagslega hagstætt tilboð kemur á borðið.
Óvissa ríkir því um hvort Fernandes verði áfram á Old Trafford eða taki næsta skref á ferlinum í sumar.
Ákvörðunin gæti ráðist af bæði árangri liðsins og hversu há tilboðin verða frá áhugasömum félögum.