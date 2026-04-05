Fjöldi stórliða farin að skoða markvörðinn fyrir sumarið

Bart Verbruggen, markvörður Brighton & Hove Albion, gæti verið á leiðinni í stórt félag í sumar.
Hollenski landsliðsmarkvörðurinn, sem er 23 ára, hefur vakið mikla athygli með frammistöðu sinni í ensku úrvalsdeildinni og er nú orðaður við Bayern Munich.
Þýska stórliðið er sagt skoða hann sem mögulegan kost í markið, en samkeppnin er hörð. Tottenham Hotspur og Newcastle United fylgjast einnig grannt með stöðu hans.
Verbruggen hefur þróast hratt síðustu ár og er talinn einn efnilegasti markvörður Evrópu um þessar mundir.
Brighton er þó þekkt fyrir að selja leikmenn á háu verði og mun líklega krefjast verulegrar upphæðar ef áhugasöm félög vilja tryggja sér þjónustu hans í sumar.