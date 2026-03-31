Verulega ósáttur með að baulað hafi verið á eigin leikmann

Julian Nagelsmann, landsliðsþjálfari Þýskalands, gagnrýndi hluta stuðningsmanna eftir að þeir bauluðu á Leroy Sane í 2-1 sigri liðsins gegn Gana í vináttulandsleik í gær.
Baulað var á Sane þegar hann kom inn á sem varamaður, en þá átti hann eftir að leggja upp sigurmark leiksins.
„Það er ekki rétt að baula á leikmenn okkar, sérstaklega áður en þeir snerta boltann,“ sagði Nagelsmann eftir leik, en talið er að baulið hafi tengst slakri frammistöðu Sane að undanförnu.
„Þetta er algjört rugl,“ sagði markvörðurinn Alexander Nubel, ósáttur við hegðun stuðningsmanna.
Þjóðverjar unnu Sviss og Gana í þessum vináttulandsleikjaglugga og mæta svo Finnlandi og Bandaríkjunum eftir um tvo mánuði í lokaundirbúningi sínum fyrir HM í Norður-Ameríku næsta sumar.