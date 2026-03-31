Verður Aron Einar áfram í frystikistu Arnars í dag?

Ísland mætir Haítí í æfingaleik í Kanada í dag. Lið Haítí lék vináttuleik gegn Túnis á BMO Field á laugardag og tapaði með einu marki gegn engu.
Ísland og Haítí hafa aldrei áður mæst í A landsliðum karla og raunar hefur ekkert íslenskt knattspyrnulandslið áður mætt Haítí.
Aron Einar Gunnarsson, fyrrum fyrirliði Íslands er í hópnum en fróðlegt verður að sjá hvort hann fái tækifæri í dag. Arnar Gunnlaugsson hefur valið hann í hópinn undanfarið en ekki haft not fyrir hann innan vallar.
Aron var ónotaður varamaður gegn Kanada á laugardag en það eru ekki ný tíðindi fyrir Aron, hann hefur nefnilega verið ónotaður varamaður í sex leikjum í röð.
Í október var hann ónotaður varamaður í leikjum gegn Frakklandi og Úkraínu, í nóvember kom hann ekkert við sögu í leikjum gegn Aserbaídsjan og Úkraínu og gegn Kanada á laugardag.
Síðasta sumar var Aron ónotaður varamaður í leik gegn Norður-Írlandi en lék þrettán mínútur í leik gegn Skotlandi í júní.
Aron fagnar 37 ára afmæli sínu á næstu vikum en hann hefur spilað 107 landsleiki á afar farsælum ferli sínum.