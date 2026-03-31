Valur sækir son fyrrum landsliðsmanns Hollands

Valur tilkynnti fyrir skömmu um komu hollenska varnarmannsins Myles Veldman, þegar tíu dagar eru í að Besta deild karla hefjist.
Veldman ólst meðal annars upp í öflugu yngri flokka starfi Wilhelm II og bindur Valur miklar vonir við þennan 22 ára gamla leikmann í sumar.
Veldman lék síðasta í efstu deild í Litháen.
Tilkynning Vals
Stjórn knattspyrnudeildar Vals er afar ánægð með að tilkynna um komu hins 22 ára gamla hollenska varnarmanns Myles Veldman, sem gengur til liðs við félagið fyrir komandi tímabil.
Myles er kraftmikill vinstri fótar leikmaður sem kemur til Íslands með sterkan bakgrunn úr akademíum í Hollandi. Hann hefur alist upp í virtum yngri flokkum þar í landi, m.a. hjá Wilhelm II en síðast lék hann í efstu deild í Litháen. Með komu hans bætist við leikmannahóp okkar bæði gæði og fagmennska á háu stigi.
Myles er sonur fyrrum landsliðsmanns Hollands, John Veldman, sem lék á sínum tíma með stórliðum á borð við Ajax og PSV Eindhoven og var hluti af hollenska landsliðinu á EM 1996. Þeir feðgar hafa verið hér á landi síðustu vikur þar sem Myles hefur æft og leikið tvo leiki með Val.
Tæknistjóri Vals, Gareth Owen, er virkilega ánægður með komu Myles til félagsins:
„Við erum virkilega ánægð með að fá Myles til Vals. Frá fyrsta degi hefur hann heillað þjálfarateymið, ekki aðeins með tæknilegum gæðum heldur einnig með frábærum karakter. Hann er vinnusamur, mikill fagmaður og fellur fullkomlega að þeirri menningu sem við erum að byggja upp hjá félaginu. Myles mun bæta miklum gæðum við hópinn. Hann er með frábæran vinstri fót sem verður mikilvægt vopn fyrir okkur, bæði í uppspili og í því að skapa færi fram á við. Við hlökkum til að sjá hann í treyju Vals og erum viss um að stuðningsmennirnir okkar munu taka vel á móti honum.“
Við bjóðum Myles hjartanlega velkominn á Hlíðarenda!