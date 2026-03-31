Tuchel svekktur en ekki reiður út í leikmenn

Enski landsliðsþjálfarinn Thomas Tuchel segist ekki vera reiður út í leikmenn þrátt fyrir að nokkrir lykilmenn hafi dregið sig úr hópnum fyrir vináttulandsleikinn gegn Japan í kvöld.
Leikmenn á borð við Noni Madueke, Declan Rice, Bukayo Saka, John Stones og Adam Wharton hafa allir dregið sig úr hópnum eftir 1-1 jafnteflið við Úrúgvæ á föstudag.
„Ég er svekktur, en ekki út í leikmennina. Þetta er einfaldlega raunveruleikinn á þessum tímapunkti tímabilsins þegar leikmenn eru að klára krefjandi leiktíð með félagsliðum sínum,“ sagði Tuchel.
„Sumir leikmenn hafa spilað fleiri mínútur en allt síðasta tímabil, þannig að það er eðlilegt að hafa áhyggjur,“ bætti hann við.