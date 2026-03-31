Þungur róður í Kaplakrika: Tapið rúmar 30 milljónir á síðasta ári – Skulda mikið þó það fari minnkandi

Þungur rekstur var á knattspyrnudeild FH á síðasta ári. Tap varð af rekstri félagsins á rekstrarárinu að fjárhæð 34,6 m.kr. Eigið fé í lok ársins var jákvætt um 1,4m.kr.skv. efnahagsreikningi.
Fjöldi ársverka hjá félaginu voru 7 og launagreiðslur félagsins námu um 56,8 m.kr. á árinu. Fjöldi ársverka hjá félaginu á fyrra ári voru 7 og launagreiðslur félagsins námu um 53,6 m.kr. á árinu.
Tekjur meistaraflokks voru 376 milljónir og hækkuðu um rúmar 40 milljónir á milli ár, tekjur með barna og unglingastarfi voru 624 milljónir.
Launagreiðslur og verktakagreiðslur voru 218 milljónir og hækka um 18 milljónir á milli ára. Rekstrargjöldin voru 650 milljónir.
Tap eftir fjármagnsliði voru 34 milljónir en tapið var 42 milljónir árið á undan. FH er með 30 milljóna króna yfirdrátt á tékkareikningi sínum og skammtímaskuldir eru í heildina 64 milljónir en lækka um 50 milljónir á milli ára.
Ársreikningur Víkings vekur mikla athygli – Gríðarlegt tap á síðasta ári en staðan sterk
Rosaleg skuldastaða í Eyjum vekur enn á ný athygli – Tekjur jukust hressilega á milli ára
Rosaleg tekjuaukning í Vesturbæ með tilkomu Óskars Hrafns – Útgjöld jukust um 120 milljónir á síðasta ári
Jafnvægi í rekstrinum í Úlfarársdal: Tekjur lækkuðu og útgjöld jukust til muna – Samt var hagnaður á rekstri
Svart ský yfir rekstrinum í Garðabæ: Laun hækkuðu rosalega – Tapið á síðasta ári yfir 80 milljónir
Blómlegur rekstur á Hlíðarenda: Aukning í tekjum og góður hagnaður – Laun hækka talsvert á milli ára
Góðæri á Akranesi: Góður hagnaður þrátt fyrir miklar launahækkanir á milli ára