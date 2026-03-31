Þrír leikmenn á Englandi sem Real Madrid er með á lista fyrir sumarið

Real Madrid er sagt undirbúa sig fyrir sumargluggann með það að markmiði að styrkja miðjuna, en félagið hefur sett nokkra leikmenn á óskalista sinn.
Helsta markmið Real Madrid er að fá Rodri frá Manchester City. Ef það gengur ekki eftir mun spænska stórliðið beina sjónum sínum að öðrum kostum.
Samkvæmt fréttum eru Enzo Fernández hjá Chelsea og Adam Wharton hjá Crystal Palace efstir á lista yfir mögulega varamenn.
Fernández, sem er 25 ára, hefur verið lykilmaður hjá Chelsea þrátt fyrir misjafnt gengi liðsins, á meðan Wharton, aðeins 22 ára gamall, hefur vakið mikla athygli fyrir frammistöðu sína með Crystal Palace og enska landsliðinu.
Real Madrid er talið vilja endurnýja miðjuna og bæta við bæði gæðum og framtíðarmöguleikum. Ljóst er að félagið er með fleiri en einn kost í huga og mun bregðast hratt við ef ekki tekst að landa Rodri.
Sumarið gæti því orðið afar spennandi fyrir Real Madrid á félagaskiptamarkaðnum.