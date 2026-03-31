Svona gæti De Zerbi stillt upp Tottenham liðinu

Roberto De Zerbi gæti gert breytingar á leikkerfi Tottenham, en hann er tekinn við liðinu af Igor Tudor.
Ítalinn skrifaði í dag undir rúman fimm ára samning. Tottenham er í erfiðri stöðu og gæti jafnvel verið í fallsæti næst þegar liðið spilar. Því þarf nýi stjóri að ná skjótum árangri.
De Zerbi er þekktur fyrir að nota 4-2-3-1 leikkerfi, sem væri breyting frá 4-4-2 uppstillingu Tudors í síðasta leik, þar sem liðið tapaði 3-0 gegn Nottingham Forest.
Endurkoma lykilmanna gæti reynst mikilvæg, en Mohammed Kudus, Mathys Tel og Rodrigo Bentancur stefna á að vera klárir í næsta leik.
Ef De Zerbi tekur við gæti hann því bæði breytt leikkerfi og fengið mikilvæga leikmenn til baka á sama tíma og félagið berst fyrir lífi sínu í deildinni.