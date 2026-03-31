Svakaleg dramatík í umspilinu fyrir HM – Danir og Ítalir sendir heim á leið

Það var sannarlega dramatík í úrslitaleikjum umspilsins um sæti á HM í kvöld.
Það bar sennilega hæst að Bosnía sló út Ítalíu í vítaspyrnukeppni og er komið á mótið vestan hafs.
Alessandro Bastoni fékk rautt spjald undir lok fyrri hálfleiks, í stöðunni 0-1 fyrir Ítalíu. Það hafði mikil áhrif og jafnaði Bosnía svo og vann í vítaspyrnukeppninni.
Tékkar slógu Dani sömuleiðis úr leik í vítaspyrnukeppni. Tékkar komust yfir í venjulegum leiktíma og aftur í framlengingu. Kláruðu þeir svo dæmið í vítaspyrnukeppninni, eins og gegn Írum á fimmtudag.
Svíar eru einnig mættir á HM eftir dramatískt sigurmark Viktor Gyokeres gegn Pólverjum, lokatölur 3-2. Þá unnu Tyrkir 0-1 sigur á Kósóvó.