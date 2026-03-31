Sturlaður samningur De Zerbi hjá Tottenham – Getur hoppað frá borði í sumar og verður næst launahæstur í deildinni

Tottenham er nálægt því að landa samningi við Roberto De Zerbi og er tilbúið að gera hann að einum launahæsta þjálfara ensku úrvalsdeildarinnar.
De Zerbi er helsti kostur Spurs á meðan félagið reynir að forðast fall eftir erfitt tímabil þar sem bæði Igor Tudor og Thomas Frank hafa látið af störfum. Ítalinn hefur verið án starfs síðan hann hætti hjá Marseille í febrúar.
Þó De Zerbi hafi frekar viljað taka við liðinu í sumar er hann nú opnari fyrir því að stíga inn strax, eftir að hafa fengið tryggingar um stuðning frá stjórn félagsins.
Fimm ára samningur er á borðinu og inniheldur ákvæði sem gerir honum kleift að losna ef félagið fellur úr deildinni. Samningurinn myndi gera hann að næstlaunahæsta þjálfara deildarinnar á eftir Pep Guardiola.
Ekki eru þó allir sannfærðir um ráðninguna. Fyrrum þjálfarinn Tim Sherwood hefur lýst efasemdum og spurt hvort De Zerbi sé rétti maðurinn til að bjarga liðinu.