Sif furðar sig á því að verið sé að taka frítíma af fólki – „Þetta snýst ekki bara um páskana“

Sif Atladóttir, sem starfar fyrir Leikmannasamtök Íslands, hefur vakið athygli á auknu álagi á íslenska knattspyrnumenn í pistli sem hún birti nýverið.
Í pistlinum bendir Sif á að páskar hafi hingað til verið einn af fáum föstum frídögum leikmanna hér á landi. Sá tími hafi verið mikilvægur til að hvíla sig, endurnærast og verja tíma með fjölskyldu og vinum áður en langt keppnistímabil hefst. Nú hafi sú hefð verið rofin með því að 32-liða úrslit bikarkeppninnar fari fram yfir páskahelgina.
Hún leggur áherslu á að þetta snúist ekki eingöngu um leikmennina sjálfa, heldur einnig allt það fólk sem starfar í kringum félögin, þar á meðal sjálfboðaliða sem oft nýta hátíðarnar til að sinna öðrum verkefnum eða hvílast.
Ljóst er að nokkrir leikmenn eru sammála þessu en Damir Muminovic varnarmaður Grindavíkur er einn af þeim sem setur „læk“ við færsluna. Dagný Brynjarsdóttir fyrrum landsliðskona gerir það einnig. Óskar Smári Haraldsson þjálfari kvennaliðs Stjörnunnar setur einnig læk við færsluna.
Sif bendir á að íslenskur veruleiki sé frábrugðinn mörgum öðrum löndum þar sem spilað er yfir hátíðir. Þar séu leikmenn yfirleitt í fullu starfi sem atvinnumenn, en hér á landi séu margir leikmenn í hálf- eða hlutastarfi samhliða fótboltanum.
Að hennar mati er mikilvægt að staldra við þessa þróun og meta hvort kröfurnar sem gerðar eru til leikmanna endurspegli raunverulegt álag þeirra. Hún kallar eftir umræðu um skipulag keppnishalds og hvort hægt sé að haga því með öðrum hætti.
Boðskapur hennar er skýr, frítími leikmanna sé ekki sjálfgefinn heldur hluti af heildarálagi, og skerðing hans geti haft áhrif bæði innan vallar sem utan.