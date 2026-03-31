Ronaldo reynir að sannfæra Casemiro um að fara ekki til Messi

Cristiano Ronaldo er sagður reyna að sannfæra fyrrum liðsfélaga sinn Casemiro um að ganga til liðs við sig í Sádi-Arabíu frekar en að spila með Lionel Messi hjá Inter Miami.
Casemiro, sem er 34 ára gamall, tilkynnti í janúar að þetta yrði síðasta tímabil hans hjá Manchester United. Félagið ákvað að framlengja ekki samning hans og vill losa um há laun hans af launaskrá.
Inter Miami hefur þegar sýnt leikmanninum áhuga og gæti boðið honum tækifæri til að spila með Messi áður en sá argentínski leggur skóna á hilluna. Hins vegar segir spænski miðillinn Marca að Ronaldo vilji fá hann til Al-Nassr.
Ronaldo telur Casemiro geta styrkt liðið verulega og hjálpað félaginu í titilbaráttu. Hann hefur enn ekki unnið deildarmeistaratitil með Al-Nassr frá komu sinni árið 2023.
Messi er einnig sagður vilja fá Casemiro til Flórída til að fylla skarð Sergio Busquets sem lagði skóna á hilluna á síðasta ári.
Framtíð Casemiro er því í óvissu en hann virðist hafa áhugaverða kosti fyrir næsta skref á ferlinum.