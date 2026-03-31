Patrick Pedersen vonast eftir því að snúa aftur í júní – Hemmi Hreiðars setti pressu á Tryggva

Valur hélt vel heppnað stuðningsmannakvöld í gær þar sem leikmenn og þjálfarar karla og kvennaliðsins sátu fyrir svöru.
Patrick Pedersen framherji Vals hefur verið meiddur frá síðasta tímabili og farið í aðgerðir á hásin.
Patrick tók til máls á kvöldinu og sagðist vonast eftir því að geta byrjað að spila í júní. Hann sagði að endurhæfing sín gengi vel og mögulega kæmist hann fyrr af stað.
Hermann Hreiðarsson þjálfari Vals fór á kostum og tók meðal annars lagið. Hann var einnig spurður út í leikmannamál, hann skaut þar aðeins Tryggva Hrafn Haraldsson og sagði að hann ætti að skrifa undir nýjan samning, þegar hann væri búinn að skora fimm mörk í sumar.
Samningur Tryggva rennur út í haust við Val og hefur mikil umræða átt sér stað um framtíð hans. Tryggvi sjálfur sagði samtal um framleningu í gangi.
Jóhann Alfreð og Benedikt Bóas stýrðu umræðum auk þess sem hulunni var svipt af sérstöku upphitunarteymi Fjóssins.
Fyrir alla heimaleiki Vals í sumar verður sérstök dagskrá í Fjósinu og er teymið í kringum þá upphitun úr efstu hillu okkar Valsara.
Auk Jóhanns Alfreðs og Benedikts munu þeir Arnar Sveinn Geirsson, Jóhann Skúli Jónsson, Birkir Már Sævarsson og Bjarni Ólafur Eiríksson sjá um að koma Valsfólki í gírinn fyrir heimaleiki sumarsins.