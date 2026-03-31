Ótrúlegur munur á verði á HM og EM – Bílastæði við vellina í sumar dýrari en miðar inn á EM

UEFA hyggst halda miðaverði að mestu óbreyttu frá síðustu keppnum fyrir EM 2028, sem fer fram í Englandi, Skotlandi, Wales og Írlandi.
Um 40% miða verða í svokölluðum „stuðningsmenn fyrst“ flokkum, þar sem markmiðið er að halda ódýrustu miðunum undir 30 pundum og 60 pundum, svipað og á EM 2024 í Þýskalandi.
Þetta er í mikilli andstöðu við verðlagningu á HM 2026 sem fer fram í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó, þar sem hátt miðaverð hefur sætt mikilli gagnrýni.
Ódýrustu miðar á leiki Englands í riðlakeppninni á HM voru upphaflega á um um 167 pund, en þeir dýrustu fóru upp í 523 pund. Þá eru dæmi um að notkun á bílastæði á meðan leikjum stendur geti kostað allt að 170 pund.
Áhorfendur gætu því komist á alla þrjá leiki síns liðs í riðlakeppni EM fyrir lægri upphæð en kostar að fara á einn leik á HM í sumar.
Ólíkt FIFA mun UEFA ekki nota sveigjanlega verðlagningu (e. dynamic pricing) og lofar að um helmingur miða verði á viðráðanlegu verði.
Einnig verður stuðningur við fatlaða meiri á EM 2028, þar sem þau sem á þurfa að halda geta keypt ódýrari miða og fengið aukamiða fyrir fylgdarmann án endurgjalds, ólíkt því sem tíðkast á HM.
Nánari upplýsingar um miðasölu og verð verða kynntar haustið 2027.