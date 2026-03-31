Orðinn sextugur en frumsýnir enn eina kærustuna – Þessi er 35 árum yngri og stefnir að því að verða tannlæknir

Brasilíska knattspyrnugoðsögnin Romario er sagður vera komin í nýtt samband eftir að hafa slitið samvistum við fyrri kærustu sína.
Romario, sem varð heimsmeistari með Brasilíu og lék meðal annars með Barcelona, hefur undanfarið sést mikið með 25 ára gömlum tannlæknanema, Tiffany Barcelos.
Hafa þau ekki reynt að fela samband sitt og hafa meðal annars deilt myndum af sér á samfélagsmiðlum. Parið hefur einnig ferðast saman, meðal annars til Argentínu.
Romario, sem er sextugur, hefur áður verið í samböndum með mun yngri konum og hefur einkalíf hans oft vakið athygli í heimalandinu. Endist hann gjarnan ekki lengi í samböndum og hefur átt margar kærustur.
Þá hefur hann talað opinskátt um áhuga sinn á kynlífi og hann hugsi mikið um það.