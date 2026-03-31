Opnar sig um erfiða byrjun hjá Liverpool – Segir það hafa styrkt sig

Florian Wirtz segir að erfið byrjun hjá Liverpool hafi gert sig að sterkari leikmanni.
Þýski landsliðsmaðurinn gekk til liðs við Liverpool frá Bayer Leverkusen síðasta sumar fyrir metfé, um 116 milljónir punda. Væntingarnar voru því miklar, en byrjun hans á Englandi reyndist krefjandi og hann fékk gagnrýni fyrir frammistöðu sína á fyrstu mánuðunum.
Fyrsta mark Wirtz í ensku úrvalsdeildinni kom ekki fyrr en 27. desember gegn Wolves, en eftir það fór hann á flug og skoraði sex mörk í tíu leikjum.
Í viðtali við þýska þáttinn Sportschau viðurkenndi hann að tímabilið hafi verið erfitt í byrjun. „Þetta var ekki auðvelt tímabil. Stundum er gott að allt gangi ekki alltaf upp, því þá lærir maður og styrkist,“ sagði Wirtz.
Hann telur að þessi reynsla hafi hjálpað sér að þroskast sem leikmaður. „Ég þurfti að takast á við mótlæti, aðlagast og verða sterkari, sérstaklega í því að halda boltanum,“ bætti hann við.
Wirtz hefur einnig verið í góðu formi með þýska landsliðinu og átti stórleik í 4-3 sigri gegn Sviss þar sem hann skoraði tvö mörk og lagði upp tvö.
Hann hrósaði einnig landsliðsþjálfaranum Julian Nagelsmann fyrir stuðninginn á erfiðum tíma. „Hann studdi mig mikið og gaf mér góð ráð,“ sagði Wirtz. Nagelsmann tók undir það og sagði samband þeirra hafa styrkst í gegnum þetta tímabil.