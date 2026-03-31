Newcastle seldi heimavöllinn til eiganda sinna – Hefði annars verið mígandi tap á rekstrinum

Newcastle United hefur staðfest að félagið hafi selt leigusamning á heimavelli sínum, St James’ Park, til félags innan eigin samstæðu í aðgerð sem hefur vakið athygli í tengslum við fjárhagsreglur.
Stjórnendur félagsins, þar á meðal David Hopkinson og Simon Capper, kynntu ársreikning tímabilsins 2024-25 þar sem fram kom að tekjur félagsins námu metupphæð, 335,3 milljónum punda.
Í reikningunum kom einnig fram að 72 ára leigusamningur á leikvanginum hafi verið seldur til PZ Holdings Ltd, sem er í eigu sömu aðila og eiga félagið, þar á meðal PIF og Reuben-bræðra.
Viðskiptin skiluðu félaginu um 172,1 milljón punda og leikvangurinn var í kjölfarið leigður aftur til félagsins til næstu 50 ára. Samningurinn var metinn á markaðsvirði af ensku úrvalsdeildinni.
Þessi ráðstöfun gerði Newcastle kleift að bóka hagnað upp á um 129 milljónir punda og snúa rekstrarniðurstöðu úr miklu tapi yfir í 34,7 milljóna punda hagnað eftir skatta.
Svipuð aðferð hefur áður verið notuð af Chelsea til að uppfylla reglur um hagnað og sjálfbærni (PSR). Áhyggjur höfðu verið uppi um að Newcastle gæti brotið þær reglur, meðal annars vegna skulda frá árinu 2023.
Félagið heldur því þó fram að aðgerðirnar séu lögmætar og innan ramma reglna.