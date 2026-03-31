Listi fyrir Heimsmeistaramótið vekur mikla athygli – Telja hlutdrægni einkenna hann

Bandaríski sjónvarpsmiðillinn Fox Sports hefur sætt gagnrýni eftir að hafa birt lista yfir 26 leikmenn sem eiga að skilgreina Heimsmeistaramótið.
HM verður að stórum hluta haldið í Bandaríkjunum og fara allir leikir frá og með 8-liða úrslitum þar fram. Undirbúningur hefur því verið mikill hjá Fox Sports, sem verður aðalútsendingaraðili mótsins vestanhafs.
Listinn vakti þó mikla athygli og ekki endilega á jákvæðan hátt. Á samfélagsmiðlum var hann víða gagnrýndur og jafnvel gerður að háði, sérstaklega vegna þess hvernig valið var sett fram.
Kynnar lögðu mikla áherslu á leikmenn bandaríska landsliðsins og voru fjórir leikmenn þess á listanum. Á sama tíma voru leikmenn frá hinum gestgjöfunum, Mexíkó og Kanada, ekki nefndir einu orði.
Þá þótti mörgum skrýtið að stórveldi á borð við England og Spain fengju aðeins fáa fulltrúa á listanum.
Gagnrýnendur telja að listinn endurspegli fremur hlutdrægni í garð heimaliðsins en raunverulegt mat á bestu leikmönnum mótsins.
Listinn:
1. Lionel Messi (Argentina)
2. Cristian Ronaldo (Portugal)
3. Lamine Yamal (Spain)
4. Kylian Mbappe (France)
5. Erling Haaland (Norway)
6. Christian Pulisic (USA)
7. Vinicius Jnr (Brazil)
8. Harry Kane (England)
9. Ousmane Dembele (France)
10. Luka Modric (Croatia)
11. Virgil van Dijk (The Netherlands)
12. Son Heung-min (South Korea)
13. Jamal Musiala (Germany)
14. Jude Bellingham (England)
15. Sadio Mane (Senegal)
16. Chris Richards (USA)
17. Lautaro Martinez (Argentina)
18. Desire Doue (France)
19. Pedri (Spain)
20. Achraf Hakimi (Morocco)
21. Bruno Fernandes (Portugal)
22. Folarin Balogun (USA)
23. Raphinha (Brazil)
24. Mohamed Salah (Egypt)
25. Bukayo Saka (England)
26. Weston McKennie (USA)