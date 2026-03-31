Þriðjudagur 31.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Ummæli frá Newcastle vekja athygli – Staða Eddie Howe í uppnámi

90 Mínútur

Íþróttavikan: Adam Páls og Jónatan Ingi – Er umræðan um Val á villigötum?

433
433Sport

Listi fyrir Heimsmeistaramótið vekur mikla athygli – Telja hlutdrægni einkenna hann

Hörður Snævar Jónsson
Þriðjudaginn 31. mars 2026 10:00

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Bandaríski sjónvarpsmiðillinn Fox Sports hefur sætt gagnrýni eftir að hafa birt lista yfir 26 leikmenn sem eiga að skilgreina Heimsmeistaramótið.

HM verður að stórum hluta haldið í Bandaríkjunum og fara allir leikir frá og með 8-liða úrslitum þar fram. Undirbúningur hefur því verið mikill hjá Fox Sports, sem verður aðalútsendingaraðili mótsins vestanhafs.

Listinn vakti þó mikla athygli  og ekki endilega á jákvæðan hátt. Á samfélagsmiðlum var hann víða gagnrýndur og jafnvel gerður að háði, sérstaklega vegna þess hvernig valið var sett fram.

Kynnar lögðu mikla áherslu á leikmenn bandaríska landsliðsins og voru fjórir leikmenn þess á listanum. Á sama tíma voru leikmenn frá hinum gestgjöfunum, Mexíkó og Kanada, ekki nefndir einu orði.

Þá þótti mörgum skrýtið að stórveldi á borð við England og Spain fengju aðeins fáa fulltrúa á listanum.

Gagnrýnendur telja að listinn endurspegli fremur hlutdrægni í garð heimaliðsins en raunverulegt mat á bestu leikmönnum mótsins.

Listinn:
1. Lionel Messi (Argentina)
2. Cristian Ronaldo (Portugal)
3. Lamine Yamal (Spain)
4. Kylian Mbappe (France)
5. Erling Haaland (Norway)
6. Christian Pulisic (USA)
7. Vinicius Jnr (Brazil)
8. Harry Kane (England)
9. Ousmane Dembele (France)
10. Luka Modric (Croatia)
11. Virgil van Dijk (The Netherlands)
12. Son Heung-min (South Korea)
13. Jamal Musiala (Germany)
14. Jude Bellingham (England)
15. Sadio Mane (Senegal)
16. Chris Richards (USA)
17. Lautaro Martinez (Argentina)
18. Desire Doue (France)
19. Pedri (Spain)
20. Achraf Hakimi (Morocco)
21. Bruno Fernandes (Portugal)
22. Folarin Balogun (USA)
23. Raphinha (Brazil)
24. Mohamed Salah (Egypt)
25. Bukayo Saka (England)
26. Weston McKennie (USA)

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

433Sport
Rétt í þessu
Listi fyrir Heimsmeistaramótið vekur mikla athygli – Telja hlutdrægni einkenna hann
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Ummæli frá Newcastle vekja athygli – Staða Eddie Howe í uppnámi
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Verður Aron Einar áfram í frystikistu Arnars í dag?
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Þungur róður í Kaplakrika: Tapið rúmar 30 milljónir á síðasta ári – Skulda mikið þó það fari minnkandi
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Beckham byrjaður að ræða við leikmann Manchester United
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Bjóða honum verulega launalækkun
433Sport
Fyrir 12 klukkutímum
Hefur tilkynnt City að hann ætli að fara frítt í sumar
433Sport
Fyrir 13 klukkutímum
Getur fengið fimm ára samning hjá Tottenham ef hann er klár í slaginn

Mest lesið

Bogga liggur í öndunarvél á gjörgæslu í Búdapest – Safnað fyrir sjúkraflugi – „Ég ætla ekki heim án hennar“
Úr höfðingjasetri í smáhýsi
Vildu tvöfalda laun Söru þegar þeir heyrðu af hugsanlegri heimkomu til Íslands
Stefán Einar urðar yfir færslu „vitfirrings með fulla vasa fjár“ – „Raunverulegt vandamál sem kostar fólk lífið“
Jakob hættir sem aðstoðarmaður Þorbjargar: „Ég get ekki hunsað það lengur”

Nýlegt

Segir Ísland á leið til glötunar: „Sú arfleifð hangir nú á bláþræði“
Guðmundur fékk áminningu í starfi – „Flekklaus ferill í tæp 40 ár en svo gerði ég þessi mistök“
Undarlegt veður í Kyrrahafinu – Eitthvað er í uppsiglingu
Gerðu allt brjálað með því að opna skemmtistað í fjölbýlishúsi – Íbúar vilja fá tryggingu fyrir því að það gerist ekki aftur
„Ég var hrikalega meðvirk og skil í dag ekki hvað ég var að hugsa“
Hefur tilkynnt City að hann ætli að fara frítt í sumar
„Trúi því að við séum rétt að byrja“
Kærastan sögð hafa sett Tiger Woods úrslitakosti eftir helgina
Getur fengið fimm ára samning hjá Tottenham ef hann er klár í slaginn
Bogga liggur í öndunarvél á gjörgæslu í Búdapest – Safnað fyrir sjúkraflugi – „Ég ætla ekki heim án hennar“
433Sport
Fyrir 14 klukkutímum
Talaði tæpitungulaust um stóra typpið á vini sínum – Segir frá ótrúlegri sveiflu með hann
433Sport
Fyrir 14 klukkutímum

Kynna sérstaka Messi stúku í Miami – „Þetta er sjaldgæft tilfelli í íþróttum“

Kynna sérstaka Messi stúku í Miami – „Þetta er sjaldgæft tilfelli í íþróttum“
433Sport
Fyrir 15 klukkutímum
Endurbyggir hús sitt í London sem ýtir undir sögusagnir
433Sport
Fyrir 15 klukkutímum
Svekkjandi tap í Frakklandi
433Sport
Fyrir 15 klukkutímum

Segja United vilja gera hann að stóru kaupunum sínum í sumar

Segja United vilja gera hann að stóru kaupunum sínum í sumar
433Sport
Fyrir 16 klukkutímum

Bætti 66 milljóna króna safngrip í safnið sitt – Bílafloti hans metinn á 1,6 milljarð

Bætti 66 milljóna króna safngrip í safnið sitt – Bílafloti hans metinn á 1,6 milljarð
433Sport
Fyrir 16 klukkutímum
Ellefu leikmenn Arsenal hafa dregið sig út úr landsliðsverkefnum
433Sport
Fyrir 17 klukkutímum

Heldur áfram að pirra stuðningsmenn Chelsea – Þessi ummæli um helgina vekja athygli

Heldur áfram að pirra stuðningsmenn Chelsea – Þessi ummæli um helgina vekja athygli
433Sport
Fyrir 17 klukkutímum
Mbappe segir að þetta sé liðið til að sigra í Meistaradeildinni
433Sport
Fyrir 18 klukkutímum
Neitaði að tjá sig um framtíðina
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum

Gera frekari breytingar á AFCON

Gera frekari breytingar á AFCON
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum

Er á blaði Liverpool og United – Vill láta setja sanngjarna klásúlu í samninginn

Er á blaði Liverpool og United – Vill láta setja sanngjarna klásúlu í samninginn
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum
Defoe í áhugavert starf
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum
Fóru fram á hátt í 17 milljarða vegna flugslyssins en fá ekki krónu
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum

Vildu tvöfalda laun Söru þegar þeir heyrðu af hugsanlegri heimkomu til Íslands

Vildu tvöfalda laun Söru þegar þeir heyrðu af hugsanlegri heimkomu til Íslands
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum
Palmer áfram orðaður við United
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum
Búist við jöfnum leik á morgun en Strákarnir okkar sigurstranglegri
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum
Gæðastjóri Bestu deildarinnar slær í gegn í nýju myndbandi
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum

Skipt um mann í brúnni hjá Íslendingunum eftir dapurt gengi

Skipt um mann í brúnni hjá Íslendingunum eftir dapurt gengi
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum

Sagan ekki hliðholl Tottenham – Ekkert lið haldið sér uppi eftir svona gengi

Sagan ekki hliðholl Tottenham – Ekkert lið haldið sér uppi eftir svona gengi
433Sport
Í gær
Segir eiginkonu sína ekki hafa verið með krabbamein þegar hann yfirgaf hana – Nýja kærastan 31 ári yngri og vinkona dóttur hans
433Sport
Í gær

De Zerbi til í að taka við strax

De Zerbi til í að taka við strax
433Sport
Í gær
Romano segir Tonali til í að ganga í raðir United
433Sport
Í gær
Tekur núverandi leikmaður Tottenham við liðinu?
433Sport
Í gær

Góðir vinir byrjuðu með tvíburasystrum

Góðir vinir byrjuðu með tvíburasystrum
433Sport
Í gær

Var í áfalli yfir ástandi leikmanns í Fossvoginum í gær – „Það var átakanlegt“

Var í áfalli yfir ástandi leikmanns í Fossvoginum í gær – „Það var átakanlegt“
433Sport
Í gær
Hörmulegt slys þegar opnað var á ný – Látinn eftir fall niður á bílastæði
433Sport
Í gær
Adam setti þetta skilyrði í samtali um framtíð sína