Ísland fékk á sig grátlegt jöfnunarmark í lokin

Ísland mætti Haítí í vináttulandsleik í Kanada sem lauk fyrir skömmu.
Fyrri hálfleikur var bragðdaufur en íslenska liðið kom sterkara til leiks í þeim seinni og skilaði það marki eftir rúman klukkutíma leik, þegar Gylfi Þór Sigurðsson skoraði laglegt mark eftir sendingu frá Loga Tómassyni.
Það var útlit fyrir að íslenska liðið myndi sigla sigrinum heim en í blálokin skoraði Wilson Isidor jöfnunarmark Haítí eftir dapran varnarleik Íslands.
Lokatölur 1-1 og það jákvæða að Strákarnir okkar fara taplausir úr þessu verkefni, en liðið gerði einnig jafntefli við Kanada á laugardag.