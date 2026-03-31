Hefur tilkynnt City að hann ætli að fara frítt í sumar

Bernardo Silva hefur tilkynnt Manchester City að hann hyggist yfirgefa félagið þegar samningur hans rennur út í sumar.
Silva, sem er 31 árs miðjumaður og landsliðsmaður Portúgals, hefur verið lykilmaður hjá City undanfarin ár og á stóran þátt í árangri liðsins. Nú virðist hins vegar ljóst að kafla hans hjá félaginu sé að ljúka.
Ekki hefur verið staðfest hvert næsta skref leikmannsins verður, en hann hefur áður verið orðaður við stórlið í Evrópu, þar á meðal Barcelona.
Manchester City þarf því að bregðast við mögulegri brottför hans og gæti þurft að leita að arftaka í sumar.
Framtíð Silva verður eitt af áhugaverðari málum á félagaskiptamarkaðnum á næstu vikum.