Er að verða sjötugur en vonast til að barna konuna á næstunni

Richard Keys hefur aftur vakið athygli eftir að hafa lýst því yfir að hann vilji verða faðir á ný, þrátt fyrir að vera orðinn 68 ára gamall.
Keys, sem starfar nú hjá beIN SPORTS, er giftur Lucie Rose sem er 31 ári yngri en hann. Parið gekk í hjónaband árið 2023 eftir að samband þeirra hafði áður vakið mikla umræðu og gagnrýni.
Fyrrverandi eiginkona Keys, Julia, skildi við hann árið 2016 eftir 34 ára hjónaband. Skilnaðurinn vakti mikla athygli á sínum tíma, meðal annars vegna ásakana um framhjáhald á meðan hún gekkst undir meðferð við skjaldkirtilskrabbameini. Julia hefur síðar tjáð sig opinberlega um málið og skrifaði meðal annars bók um að takast á við slíka reynslu.
Keys hefur hins vegar hafnað ýmsum fullyrðingum og segir umræðuna hafa verið ósanngjarna. Í nýlegu viðtali sagðist hann vera opinn fyrir því að eignast barn með Lucie.
„Ef eitthvað slíkt myndi gerast væri ég mjög hamingjusamur maður,“ sagði Keys.
Hann varði einnig samband sitt og hafnaði því að Lucie hefði verið náin vinkona dóttur hans, eins og oft hefur verið haldið fram. „Það er skaðlegt þegar fólk heldur að ég hafi tekið vinkonu dóttur minnar og haft áhrif á hana. Það er einfaldlega ekki rétt,“ sagði hann.
Keys segir Lucie vera sterka og sjálfstæða konu sem taki eigin ákvarðanir.