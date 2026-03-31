Eldingaviðvörun truflar Strákana okkar

Eldingaviðvörun verður til þess að leik Íslands og Haítí er frestað um allavega hálftíma.
Meira
Arnar gerir tíu breytingar – Aron og Gylfi byrja báðir
Vináttulandsleikur þjóðanna í Toronto í Kanada átti að hefjast klukkan 16:30 en fyrir um 20 mínútum voru leikmenn kallaðir aftur inn í klefa vegna eldingaviðvörunnar.
Á Fótbolta.net er haft eftir Ómari Smárasyni samskiptafulltrúa KSÍ að stefnt sé að því að leikurinn hefjist klukkan 17, en leikmenn ættu að mæta út að hita upp hvað úr hverju.
Uppfært kl. 17:12
Leiknum var aftur frestað vegna eldingahættu þegar leikmenn mættu út klukkan 17. Á hann að fara fram 17:35, en ef önnur viðvörun vegna eldingahættu berst verður honum aflýst, eftir því sem fram kemur á Fótbolta.net.
Uppfært 17:35
Leikurinn er hafinn.