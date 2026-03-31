fbpx
Þriðjudagur 31.mars 2026

Þrír leikmenn á Englandi sem Real Madrid er með á lista fyrir sumarið

Íþróttavikan: Adam Páls og Jónatan Ingi – Er umræðan um Val á villigötum?

Einkunnir leikmanna Íslands eftir svekkelsi í Kanada

Helgi Fannar Sigurðsson
Þriðjudaginn 31. mars 2026 19:25

Gylfi Þór Sigurðsson, Mynd: DV/KSJ

Ísland mætti Haítí í vináttulandsleik í Kanada sem lauk fyrir skömmu. Hér neðar eru einkunnir leikmanna Íslands

Fyrri hálfleikur var bragðdaufur en íslenska liðið kom sterkara til leiks í þeim seinni og skilaði það marki eftir rúman klukkutíma leik, þegar Gylfi Þór Sigurðsson skoraði laglegt mark eftir sendingu frá Loga Tómassyni.

Það var útlit fyrir að Ísland myndi sigla sigrinum heim en í blálokin skoraði Wilson Isidor jöfnunarmark Haítí eftir dapran varnarleik Íslands.

Lokatölur 1-1 og það jákvæða að Strákarnir okkar fara taplausir úr þessu verkefni, en liðið gerði einnig jafntefli við Kanada á laugardag.

Hákon Rafn Valdimarsson – 6
Ekki mjög upptekinn í þessum leik og gat lítið gert í marki Haítí.

Dagur Dan Þórhallsson – 6
Var líflegur fram á við og skilaði fínu dagsverki á báðum endum vallarins.

Aron Einar Gunnarsson – 5
Lengst af traustur í hjarta varnarinnar en miðvarðapar okkar leit ekki vel út í marki andstæðinganna.

Hjörtur Hermannsson – 5
Leit, eins og Aron, ekki vel út í markinu sem við fengum á okkur.

Logi Tómasson – 6
Lítið áberandi í fyrri hálfleik en öflugur í þeim seinni og lagði frábærlega upp mark Gylfa.

Stefán Teitur Þórðarson (73′) – 5
Komst nokkuð vel frá verkefni sínu á miðjunni heilt yfir en átti glæfralegan skalla til baka sem bjó til eitt allra besta færi Haítí.

Gylfi Þór Sigurðsson (84′) – 7 – Maður leiksins
Góð frammistaða Gylfa. Var hvað líklegastur til að búa eitthvað til fyrir íslenska liðið og skoraði gott mark.

Kristian Nökkvi Hlynsson (46′) – 4
Komst ekki nægilega vel í takt við leikinn áður en hann kom út af í hálfleik og átti til að mynda mislukkaða sendingu í fyrri hálfleik sem bjó að lokum til góða stöðu fyrir Haítí.

Arnór Sigurðarson (84′) – 5
Gott að sjá Arnór aftur í landsliðstreyjunni og hann var líflegur framan af en minna áberandi eftir það.

Mikael Neville Anderson (73′) – 4
Spilaði aðallega sem fremsti maður og var duglegur en tókst ekki að ógna mikið.

Kristall Máni Ingason (73′) – 4
Hefði viljað sjá hann ógna meira, eins og fleiri leikmenn Íslands fram á við í dag.

Varamenn
Andri Fannar Baldursson (46′) – 5
Jón Dagur Þorsteinsson (73′) – 5
Ísak Bergmann Jóhannesson (73′) – 5
Brynjólfur Willumsson (73′) – 6

Aðrir spiluðu of lítið til að fá einkunn

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

