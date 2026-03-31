Danskir og ítalskir miðlar hakka lið sín í sig – „Ófyrirgefanlegt, þessu munum við aldrei gleyma“

Danir og Ítalir eru vægast sagt ekki sáttir við karlalandslið sín í kvöld, en þau töpuðu í vítaspyrnukeppni í úrslitaleik umspils um sæti á HM.
Bæði lið þóttu sigurstranglegri fyrir kvöldið, Danir gegn Tékkum á útivelli og Ítalir gegn Bosníu, einnig á útivelli.
Bæði lið töpuðu þó eftir mikla dramatík og eru fyrirsagnir íþróttamiðla í löndunum eins og við má búast.
„Ófyrirgefanlegt – Þessu munum við aldrei gleyma,“ segir til að mynda í B.T. í Danmörku.
Ítalir eru að missa af þriðja heimsmeistaramótinu í röð. „Þetta er martröðin endalausa,“ segir í fyrisögn Tuttomercato.