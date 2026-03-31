Bjóða honum verulega launalækkun

Barcelona hyggst bjóða Robert Lewandowski nýjan samning. Pólski framherjinn, sem er 37 ára, er á síðasta ári samnings síns við félagið og gæti því orðið laus í sumar.
Barcelona vill þó halda honum áfram og er sagt tilbúið að leggja fram eins árs framlengingu.
Samkvæmt spænskum blöðum mun nýr samningur fela í sér launalækkun, en á móti kæmu auknir árangurstengdir bónusar. Með því vill félagið halda í reynslu Lewandowski á sama tíma og það heldur betur utan um launakostnað.
Lewandowski hefur verið lykilmaður hjá Barcelona frá því hann gekk til liðs við félagið og hefur skorað fjölda marka.
Óljóst er hvort hann samþykkir skilmálana, en viðræður eru sagðar í gangi.