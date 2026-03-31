Beckham byrjaður að ræða við leikmann Manchester United

Inter Miami hefur hafið viðræður við umboðsmenn Casemiro um möguleg félagaskipti í sumar.
Brasilíski miðjumaðurinn, sem er 34 ára, er á leið frá Manchester United þegar samningur hans rennur út og hefur vakið áhuga nokkurra félaga.
Inter Miami vill fá hann til liðs við sig, en félagið stendur frammi fyrir samkeppni frá liðum í Evrópu og Sádi-Arabíu sem einnig fylgjast með stöðu hans.
Casemiro hefur verið lykilmaður hjá Manchester United, en brottför hans virðist nú óumflýjanleg. Reynslan hans og gæði á miðjunni gera hann að eftirsóttum leikmanni á markaðnum.
Óljóst er hvert hann mun fara, en næstu vikur gætu ráðið úrslitum um framtíð hans.