Arnar gerir tíu breytingar – Aron og Gylfi byrja báðir

Íslenska karlalandsliðið mætir Haítí í seinni vináttuleik sínum í Kanada nú klukkan 16:30 að íslenskum tíma. Byrjunarliðin eru komin í hús.
Strákarnir okkar gerðu 2-2 jafntefli við Kanada á laugardag eftir að hafa komist 0-2 yfir. Lið Haítí er ekki eins hátt skrifað og Ísland er sigurstranglegra í dag.
Arnar Gunnlaugsson gerir tíu breytingar á liði sínu frá því á laugardag, en aðeins Kristian Nökkvi Hlynsson heldur sæti sínu.
Aron Einar Gunnarsson og Gylfi Þór Sigurðsson eru til að mynda báðir í byrjunarliðinu.