Aðili sem þekkir til Salah nefnir tvö stórlið í Evrópu sem hafa boðið honum samning

Mohamed Salah gæti verið á leið til nýs félags í sumar, en samkvæmt egypskum embættismanni hafa stórliðin Bayern Munich og Paris Saint-Germain þegar lagt fram tilboð í framherjann.
Salah mun yfirgefa Liverpool eftir níu ár hjá félaginu þegar samningi hans lýkur í sumar. Hann staðfesti sjálfur brottförina í tilfinningaþrungnu myndbandi nýverið, en hefur misst af landsliðsverkefni Egypt vegna meiðsla.
Ibrahim Hassan, landsliðsstjóri Egypta, staðfesti áhugann frá Evrópu og hvatti Salah til að halda áfram að spila á hæsta stigi.
„Ég vil frekar sjá hann áfram í Evrópu. Ég hef heyrt af tilboðum frá PSG, Bayern München og félögum á Ítalíu,“ sagði hann.
Hassan varaði jafnframt við því að fara til Bandaríkjanna og spila í MLS-deildinni, þar sem hann telur að Salah myndi falla í skuggann.
Óvissa ríkir enn um framtíð leikmannsins, en ljóst er að hann hefur úr mörgum spennandi kostum að velja. Spurningin er hvort hann haldi áfram í Evrópu eða leiti nýrra ævintýra annars staðar.