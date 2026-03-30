Var í áfalli yfir ástandi leikmanns í Fossvoginum í gær – „Það var átakanlegt“

Ibrahima Balde er kominn aftur í Vestra og lék hann með liðinu gegn Víkingi í meistara meistaranna í gær, árlegum leik milli Íslands- og bikarmeistaranna.
Víkingur vann þægilegan 4-0 sigur og Balde spilaði allan leikinn. Hann virkaði ekki í sínu besta standi og var þetta tekið fyrir í hlaðvarpinu Dr. Football í gærkvöldi.
„Strákar, standið á Balde. Það var átakanlegt að sjá standið á honum. Þetta var eins og að horfa á goðsagna-góðgerðaleik,“ sagði Albert Brynjar Ingason.
„Þetta er lengsta undirbúningstímabil í heimi, það eru fjórar vikur í mót og hann er svona.“
Töluvert var fjallað um brottför Balde frá Þór á dögunum, enda vakti hún athygli í ljósi þess hversu stutt er í Bestu deildina, hvar Þór spilar sem nýliði. Vestri er í Lengjudeildinni eftir að hafa fallið í fyrra.
Talið er að óeining hafi verið um hlutverk Balde á Akureyri.