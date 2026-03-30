Mánudagur 30.mars 2026

Endurbyggir hús sitt í London sem ýtir undir sögusagnir

Íþróttavikan: Adam Páls og Jónatan Ingi – Er umræðan um Val á villigötum?

Svekkjandi tap í Frakklandi

Hörður Snævar Jónsson
Mánudaginn 30. mars 2026 19:03

Daníel Tristan Guðjohnsen. Mynd DV/KSJ

Íslenska U21 landsliðið mátti þola 2-1 tap gegn Frökkum í mikilvægum leik í undankeppni HM í kvöld. Fyrir leikinn var Ísland aðeins tveimur stigum á eftir Frakklandi á toppi riðilsins, en með sigrinum styrktu heimamenn stöðu sína verulega.

Frakkar komust yfir strax á 10. mínútu þegar Noe Lebreton nýtti sér slaka varnarvinnu og skoraði eftir góða móttöku inni í teig. Heimamenn héldu áfram að sækja en Ísland svaraði vel.

Jöfnunarmarkið kom á 24. mínútu þegar Daníel Freyr Kristjánsson var felldur í teignum. Víti var dæmt eftir brot Leny Yoro og Daníel Tristan Guðjohnsen fór á punktinn og skoraði af öryggi.

Gleðin stóð þó stutt því aðeins fimm mínútum síðar náðu Frakkar forystunni á ný. Eftir aukaspyrnu skall boltinn í stöngina og datt fyrir Nathan Zeze sem skoraði af stuttu færi.

Í seinni hálfleik sótti Ísland af krafti og fékk nokkur góð færi.

Ísland situr nú í öðru sæti riðilsins með 11 stig en Frakkar eru á toppnum með 16 stig og eiga leik til góða. Liðin mætast aftur á Íslandi í september.

Fleiri fréttir

433Sport
Fyrir 12 mínútum
Svekkjandi tap í Frakklandi
433Sport
Fyrir 43 mínútum
Endurbyggir hús sitt í London sem ýtir undir sögusagnir
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Segja United vilja gera hann að stóru kaupunum sínum í sumar
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Bætti 66 milljóna króna safngrip í safnið sitt – Bílafloti hans metinn á 1,6 milljarð
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Ellefu leikmenn Arsenal hafa dregið sig út úr landsliðsverkefnum
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Heldur áfram að pirra stuðningsmenn Chelsea – Þessi ummæli um helgina vekja athygli
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Mbappe segir að þetta sé liðið til að sigra í Meistaradeildinni
433Sport
Fyrir 4 klukkutímum
Neitaði að tjá sig um framtíðina

Mest lesið

Segir Ísland á leið til glötunar: „Sú arfleifð hangir nú á bláþræði“
Var í áfalli yfir ástandi leikmanns í Fossvoginum í gær – „Það var átakanlegt“
Undarlegt veður í Kyrrahafinu – Eitthvað er í uppsiglingu
Borðaði bara rautt kjöt og egg í 300 daga – Líkami hans gjörbreyttist
Leigði fylgdarkonu til næturskemmtunar – Fékk stærsta áfall lífsins þegar hann opnaði dyrnar

Nýlegt

Guðmundur fékk áminningu í starfi – „Flekklaus ferill í tæp 40 ár en svo gerði ég þessi mistök“
Gerðu allt brjálað með því að opna skemmtistað í fjölbýlishúsi – Íbúar vilja fá tryggingu fyrir því að það gerist ekki aftur
„Ég var hrikalega meðvirk og skil í dag ekki hvað ég var að hugsa“
Fluttu á hótel þegar þau höfðu ekki lengur efni á að leigja – Spara 1,5 milljón árlega
Clavicular handtekinn vegna slagsmála milli kærustunnar og annarrar konu
Þriggja ára drengur á gjörgæslu eftir slysið í Varmahlíð
Stjörnulýtalæknirinn áhyggjufullur vegna afleiðinga Ozempic – „Þetta er orðið vandamál“
Neitaði að tjá sig um framtíðina
Sleppa við hærri sektir eftir klúður Samkeppniseftirlitsins – „Allt er þetta verulega ámælisvert“
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum
Defoe í áhugavert starf
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum

Fóru fram á hátt í 17 milljarða vegna flugslyssins en fá ekki krónu

Fóru fram á hátt í 17 milljarða vegna flugslyssins en fá ekki krónu
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum
Vildu tvöfalda laun Söru þegar þeir heyrðu af hugsanlegri heimkomu til Íslands
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum
Palmer áfram orðaður við United
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum

Búist við jöfnum leik á morgun en Strákarnir okkar sigurstranglegri

Búist við jöfnum leik á morgun en Strákarnir okkar sigurstranglegri
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum

Gæðastjóri Bestu deildarinnar slær í gegn í nýju myndbandi

Gæðastjóri Bestu deildarinnar slær í gegn í nýju myndbandi
433Sport
Fyrir 8 klukkutímum
Skipt um mann í brúnni hjá Íslendingunum eftir dapurt gengi
433Sport
Fyrir 8 klukkutímum

Sagan ekki hliðholl Tottenham – Ekkert lið haldið sér uppi eftir svona gengi

Sagan ekki hliðholl Tottenham – Ekkert lið haldið sér uppi eftir svona gengi
433Sport
Fyrir 9 klukkutímum
Segir eiginkonu sína ekki hafa verið með krabbamein þegar hann yfirgaf hana – Nýja kærastan 31 ári yngri og vinkona dóttur hans
433Sport
Fyrir 9 klukkutímum
De Zerbi til í að taka við strax
433Sport
Fyrir 10 klukkutímum

Romano segir Tonali til í að ganga í raðir United

Romano segir Tonali til í að ganga í raðir United
433Sport
Fyrir 10 klukkutímum

Tekur núverandi leikmaður Tottenham við liðinu?

Tekur núverandi leikmaður Tottenham við liðinu?
433Sport
Fyrir 11 klukkutímum
Góðir vinir byrjuðu með tvíburasystrum
433Sport
Fyrir 12 klukkutímum
Var í áfalli yfir ástandi leikmanns í Fossvoginum í gær – „Það var átakanlegt“
433Sport
Fyrir 12 klukkutímum

Hörmulegt slys þegar opnað var á ný – Látinn eftir fall niður á bílastæði

Hörmulegt slys þegar opnað var á ný – Látinn eftir fall niður á bílastæði
433Sport
Í gær
Adam setti þetta skilyrði í samtali um framtíð sína
433Sport
Í gær
Liverpool og Arsenal sagt að gleyma þessu
433Sport
Í gær
Tottenham skoðar tvo kosti ef Tudor verður rekinn á næstu dögum
433Sport
Í gær

Víkingur meistari meistaranna

Víkingur meistari meistaranna
433Sport
Í gær

Mason Greenwood gríðarlega eftirsóttur

Mason Greenwood gríðarlega eftirsóttur
433Sport
Í gær
„Þá virðist fólk vera til í að hata Val“
433Sport
Í gær

Tudor hættur með Tottenham

Tudor hættur með Tottenham
433Sport
Í gær
Hinn aldraði en öflugi gæti farið til Ítalíu
433Sport
Í gær
Fornir fjendur horfa á sama leikmanninn – Er Real Madrid tilbúið að selja?
433Sport
Í gær

Arsenal blandar sér í slaginn um enska landsliðsmanninn

Arsenal blandar sér í slaginn um enska landsliðsmanninn
433Sport
Í gær

Fær launahækkun fyrir gott starf undanfarið

Fær launahækkun fyrir gott starf undanfarið
433Sport
Í gær
Leikmaður Vals segir að það yrði hneyksli ef Víkingur verður ekki Íslandsmeistari
433Sport
Í gær
Landsliðsþjálfari Argentínu tjáir sig – Veit ekki hvort Messi verði með á HM