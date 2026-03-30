Svekkjandi tap í Frakklandi

Íslenska U21 landsliðið mátti þola 2-1 tap gegn Frökkum í mikilvægum leik í undankeppni HM í kvöld. Fyrir leikinn var Ísland aðeins tveimur stigum á eftir Frakklandi á toppi riðilsins, en með sigrinum styrktu heimamenn stöðu sína verulega.
Frakkar komust yfir strax á 10. mínútu þegar Noe Lebreton nýtti sér slaka varnarvinnu og skoraði eftir góða móttöku inni í teig. Heimamenn héldu áfram að sækja en Ísland svaraði vel.
Jöfnunarmarkið kom á 24. mínútu þegar Daníel Freyr Kristjánsson var felldur í teignum. Víti var dæmt eftir brot Leny Yoro og Daníel Tristan Guðjohnsen fór á punktinn og skoraði af öryggi.
Gleðin stóð þó stutt því aðeins fimm mínútum síðar náðu Frakkar forystunni á ný. Eftir aukaspyrnu skall boltinn í stöngina og datt fyrir Nathan Zeze sem skoraði af stuttu færi.
Í seinni hálfleik sótti Ísland af krafti og fékk nokkur góð færi.
Ísland situr nú í öðru sæti riðilsins með 11 stig en Frakkar eru á toppnum með 16 stig og eiga leik til góða. Liðin mætast aftur á Íslandi í september.