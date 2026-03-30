Stór hluti vill henda VAR burt úr boltanum

Ný könnun sýnir að stuðningsmenn í ensku úrvalsdeildinni vilja að VAR verði lagt af.
Könnunin var framkvæmd af Football Supporters’ Association og tóku tæplega 8.000 stuðningsmenn allra 20 félaga í deildinni þátt. Niðurstöðurnar sýna mikla óánægju með tæknina sem var tekin upp árið 2019.
Yfir þrír fjórðu svarenda sögðust ekki styðja notkun VAR og tæplega 92 prósent töldu að tæknin hefði tekið burt sjálfsprottna gleði þess að fagna marki. Aðeins 3,3 prósent sögðu að upplifun þeirra á leikjum hefði batnað með tilkomu VAR.
Einnig kom fram að 86 prósent stuðningsmanna hefðu áhyggjur af frekari útbreiðslu tækninnar og aðeins einn af hverjum fimm studdi aukna notkun, til dæmis við að dæma hornspyrnur.
Á hinn bóginn voru ákveðnar breytingar vel metnar. Um 58 prósent vildu halda áfram með tilkynningar dómara inni á leikvöngum.
Þá studdu 93 prósent áframhaldandi notkun marklínutækni. Könnunin undirstrikar því skýrt að traust stuðningsmanna á VAR er lítið.