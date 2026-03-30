Skipt um mann í brúnni hjá Íslendingunum eftir dapurt gengi

FC Kaupmannahöfn hefur ráðið Bo Svensson sem nýjan aðalþjálfara félagsins eftir að Jacob Neestrup var látinn fara í gær.
Svensson, sem er 46 ára, skrifar undir langtímasamning sem gildir til ársins 2031 og tekur við liðinu strax. Hann mun stýra sinni fyrstu æfingu í dag.
Svensson þekkir vel til FCK, en hann lék 150 leiki þar á leikmannaferlinum. Hann hefur þjálfað Mainz, Liefering, RB Salzburg og Union Berlin síðustu ár.
FCK er á slæmum stað í dönsku úrvalsdeildinni og endaði í fyrsta sinn í neðri hluta hennar við tvískiptingu á dögunum. Liðið er í áttunda sætim 6 stigum fyrir ofan fallsæti sem stendur.
FCK er og hefur verið mikið Íslendingalið í gegnum tíðina. Viktor Bjarki Daðason og Rúnar Alex Rúnarsson eru þar á mála sem stendur.