Segja United vilja gera hann að stóru kaupunum sínum í sumar

Manchester United vill gera miðjumanninn Elliot Anderson að sínum stærsta kaupum í sumar, þrátt fyrir harða samkeppni frá Manchester City.
Talið er að City sé sem stendur í bestu stöðu til að fá leikmanninn frá Nottingham Forest, en United hefur sett Anderson efst á óskalista sinn og er tilbúið að byggja upp leikmannakaup sumarsins í kringum hann.
Anderson, sem er 23 ára gamall, er samningsbundinn Forest til ársins 2029 og hefur verðgildi hans hækkað eftir að hann festi sig í sessi í enska landsliðshópnum. Hann er fyrrum leikmaður Newcastle United og hefur tekið miklum framförum á síðustu misserum.
Hann var á meðal þeirra 11 leikmanna sem bættust í enska landsliðshópinn eftir vináttuleik gegn Úrúgvæ og er talinn líklegur til að vera annað hvort í byrjunarliði eða að minnsta kosti í lokahópi Thomas Tuchel fyrir HM.
Ljóst er að baráttan um Anderson gæti orðið ein sú heitasta á félagaskiptamarkaðnum í sumar.