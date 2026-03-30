Palmer áfram orðaður við United

Cole Palmer gæti verið á förum frá Chelsea í sumar ef marka má The Sun.
Leikmaðurinn er sagður óánægður í London og ku hann vilja snúa aftur til Manchester, þar sem hann ólst upp.
Palmer hefur skorað níu mörk í 20 leikjum í úrvalsdeildinni á tímabilinu, en hann hefur þó töluvert glímt við meiðsli.
Manchester United er sagt hafa áhuga á að fá hann í sínar raðir, en einnig eru Real Madrid og Bayern Munchen áhugasöm.
Palmer hefur nokkuð verið orðaður við United undanfarið, en hann studdi liðið í æsku.
Það verður þó ekki einfalt að fá enska landsliðsmanninn, en hann er samningsbundinn Chelsea til 2033 og metinn á um 150 milljónir punda.