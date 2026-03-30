Neitaði að tjá sig um framtíðina

Elliot Anderson segist ekki ætla að velta framtíð sinni fyrir sér fyrr en eftir HM í sumar.
Anderson er að eiga frábært tímabil með Nottingham Forest og ætlar sér að vera í landsliðshópi Englands sem fer á HM vestan hafs.
Miðjumaðurinn hefur hins vegar verið sterklega orðaður við stærri lið, aðallega Manchester City en einnig nágranna þeirra í Manhester United.
„Það er HM í sumar svo öll einbeiting mín er á því,“ segir Anderson um framtíð sína.
„Nú klæðist ég þessari treyju svo það er allt sem ég hugsa um.“