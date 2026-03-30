Kynna sérstaka Messi stúku í Miami – „Þetta er sjaldgæft tilfelli í íþróttum“

Inter Miami hefur heiðrað Lionel Messi með sérstökum hætti í nýjum leikvangi félagsins.
Nýi leikvangurinn, sem á að opna 4. apríl, mun innihalda stúku sem ber nafn Messi. Um er að ræða óvenjulegt heiður þar sem leikmaðurinn er enn virkur með liðinu og mun spila á heimavelli sem hefur stúku nefnda eftir honum.
Leikvangurinn, sem kallast „Nu Stadium“, verður vígður í leik gegn Austin FC og hefur félagið þegar kynnt stúkuna með myndbandi á samfélagsmiðlum. Þar er lögð áhersla á áhrif Messi um allan heim og hvernig nafn hans hefur orðið eitt það þekktasta í íþróttaheiminum.
Í tilkynningu frá félaginu sagði: „Inter Miami er spennt að kynna Leo Messi stúkuna. Þetta er sjaldgæft tilfelli í íþróttum þar sem leikmaður spilar reglulega á heimavelli sem ber nafn hans.“
Félagið bætti við. „Yfirleitt líta slíkir heiðrar til fortíðar og byggja á minningum. Þetta er öðruvísi. Þetta er byggt á nútíðinni.“