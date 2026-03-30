Hörmulegt slys þegar opnað var á ný – Látinn eftir fall niður á bílastæði

Fótboltaaðdáandi lést eftir fall á Azteca-leikvanginum í Mexíkó á laugardagskvöld.
Verið var að nota leikvanginn, sem mun hýsa opnunarleik HM 2026, í fyrsta sinn eftir endurbætur þegar Mexíkó og Portúgal mættust í vináttulandsleik. Atvikið átti sér stað skömmu fyrir upphaf leiks.
Samkvæmt yfirvöldum var maðurinn ölvaður og reyndi að klifra frá efri hluta stúkunnar og niður í þann neðri. Hann féll hins vegar niður á bílastæði og lést af sárum sínum.
Rannsókn er hafin á málinu og unnið er að því að fara yfir upptökur og taka skýrslur frá vitnum.
Leikurinn fór engu að síður fram og lauk með markalausu jafntefli.