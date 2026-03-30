Greinir frá fósturláti – „Erum nú að einbeita okkur að því að jafna okkur“

Missy Bo Kearns, landsliðskona Englands og leikmaður Aston Villa, hefur greint frá því að hún hafi misst fóstur sitt aðeins nokkrum vikum eftir að hún tilkynnti um þungun sína.
Kearns, sem er 24 ára, og kærasti hennar, Liam Walsh hjá Luton Town, sögðu frá því í byrjun mars að þau ættu von á sínu fyrsta barni. Barnið átti að fæðast í september.
Á sunnudag deildi Kearns sorgarfréttunum á samfélagsmiðlum. „Með brotin hjörtu viljum við segja frá því að við höfum misst barnið okkar á meðgöngu,“ skrifaði hún.
Hún bætti við að síðustu vikur hefðu verið erfiðar og að þau væru enn að reyna að átta sig á stöðunni. „Við erum nú að einbeita okkur að því að jafna okkur og styðja hvort annað,“ sagði hún.
Félög þeirra beggja sendu samúðarkveðjur. Aston Villa sagðist senda þeim allan sinn stuðning á þessum erfiða tíma og Luton Town gerði slíkt hið sama.