Góðir vinir byrjuðu með tvíburasystrum

Fyrrum leikmaður ensku úrvalsdeildarinnar, Joselu, fór á skeljarnar fyrir kærustu sinni en liðsfélagi hans gerði slíkt hið sama fyrir tvíburasystur hennar.
Joselu, sem lék áður með Stoke City og Newcastle United, sneri síðar aftur til Real Madrid þar sem ferill hans hófst. Hann kvæntist Melanie Canizares árið 2016.
Skömmu síðar varð til sérstök tenging innan liðsins þegar Dani Carvajal, samherji hans hjá Real Madrid og spænska landsliðinu, giftist tvíburasystur Melanie, Daphne Canizares.
Melanie hefur starfað sem flugfreyja og fyrirsæta, á meðan Daphne rekur eigið brúðkaupsfyrirtæki. Systurnar hafa einnig vakið athygli á samfélagsmiðlum þar sem þær deila myndum úr lífi sínu með tveimur þekktum knattspyrnumönnum.
Í gegnum árin hafa þær oft verið á pöllunum og stutt maka sína, bæði hjá Real Madrid og spænska landsliðinu. Þær nutu meðal annars mikillar velgengni þegar Spánn vann Evrópumótið 2024 eftir sigur á Englandi í úrslitaleik.
Eftir að Joselu yfirgaf Real Madrid það sumar þurfti fjölskyldan að bíða fram að jólum eftir að hittast á ný, en þá fögnuðu þau saman á ný.