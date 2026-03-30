Getur fengið fimm ára samning hjá Tottenham ef hann er klár í slaginn

Tottenham er í viðræðum við Roberto De Zerbi um að taka við liðinu sem næsti aðalþjálfari.
Félagið vill ráða Ítalann til langs tíma og hefur boðið honum fimm ára samning. De Zerbi, sem áður stýrði Brighton og var síðast hjá Marseille, er nú sagður opnari fyrir því að taka starfið en áður. Hann hafði áður gefið í skyn að hann hygðist bíða fram á sumar áður en hann tæki ákvörðun um næsta skref.
Tottenham leggur mikla áherslu á að klára ráðninguna sem fyrst og eru viðræður sagðar hafa farið fram í dag um samningstilboðið. Félagið vonast til að geta staðfest nýjan þjálfara síðar í vikunni áður en leikmenn snúa aftur úr landsleikjahléi.
Spurs er í erfiðri stöðu í deildinni og vill fá stöðugleika eftir að Igor Tudor lét af störfum um helgina.
Ráðning De Zerbi gæti reynst lykilskref í því að snúa gengi liðsins við á lokakafla tímabilsins.