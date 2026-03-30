Gera frekari breytingar á AFCON

Afríska knattspyrnusambandið hefur tilkynnt um breytingar á Afríkukeppni landsliða, AFCON.
Forseti sambandsins, Patrice Motsepe, greindi frá því að liðum í lokakeppninni verði fjölgað úr 24 í 28 í framtíðinni. Markmiðið sé að styrkja keppnina og tryggja þátttöku fleiri af bestu leikmönnum álfunnar. Óljóst er þó hvenær breytingin tekur gildi.
Þetta er ekki í fyrsta sinn sem mótið stækkar, en árið 2019 var liðunum fjölgað úr 16 í 24.
Þá stendur einnig til að mótiðfari fram á fjögurra ára fresti í stað tveggja. Núverandi áætlun gerir ráð fyrir að mótið 2027 fari fram samkvæmt hefð, áður en sérstök keppni 2028 markar upphaf nýs kerfis.
Þá hyggst afríska sambandið setja á laggirnar keppni sem svipar til Þjóðadeildarinnar í Evrópu, samhliða Afríkukeppninni.
Afríkukeppnin hefur mikið verið í umræðunni undanfarið, í kjölfar þess að titillinn var tekinn af Senegal og færður Marokkó, í kjölfar þess að síðarnefnda knattspyrnusambandið kærði úrslitaleikinn.