Er á blaði Liverpool og United – Vill láta setja sanngjarna klásúlu í samninginn

Denzel Dumfries gæti verið á leið frá Inter í sumar, en bæði Manchester United og Liverpool hafa verið orðuð við leikmanninn.
Samkvæmt ítölskum miðlum vill Inter hins vegar halda í bakvörðinn og hefur boðið honum nýjan samning til ársins 2029, sem myndi færa honum um 5 milljónir evra í árslaun.
Viðræður standa yfir, en Dumfries vill fá klásúlu inn í samninginn upp á um 25 milljónir evra sem myndi auðvelda honum að færa sig um set ef spennandi tilboð berst.
Dumfries hefur verið lykilmaður hjá Inter síðustu ár og ekki síst reynst drjúgur fram á við.
Bæði United og Liverpool skoða það að styrkja hægri bakvarðastöðuna í sumar og gætu horft til Hollendingsins.